Blumenmotive im Café Margret – Ausstellung von Veronika Petz in der Emilia Seniorenresidenz in der Emilstraße

Die Künstlerin Veronika Petz, die aus der Umgebung Darmstadts kommt, zeigt in einer neuen Ausstellung in der Emilia Seniorenresidenz im Alten- und Pflegeheim Emilstraße Bilder mit Blumenmotiven. Veronika Petz fing 2003 mit der Malerei an und bildete sich fortwährend an verschiedenen Kunstakademien weiter. Die Blumenbilder sind in Acryltechnik angefertigt.

Zu besuchen ist die Ausstellung bis zum 15. November 2018 zu den Öffnungszeiten des Cafés Margret: Montag bis Sonntag von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Das Café Margret befindet sich im Alten- und Pflegeheim in der Emilstraße 1 in Darmstadt und steht allen Interessierten offen.