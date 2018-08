Mutmaßlicher Einbrecher liegt tot im Keller

Ein Hauseigentümer „Im Ehrlich“ in Arheilgen entdeckte am Donnerstag (09.08.18) gegen 6.40 Uhr, wie er zunächst vermutete, einen im Keller schlafenden Mann. Er verständigte die Polizei.

Wie sich anschließend herausstellte, schlief der Mann mitnichten. Bei dem 69-Jährigen aus Darmstadt, der Handschuhe trug und eine größere Summe Bargeld bei sich hatte, konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Der Hauseigentümer hatte in der Vergangenheit bereits Anzeige erstattet, weil ihm in regelmäßigen Abständen auf unbekannte Weise Bargeld im Haus gestohlen wurde. Ein vager Verdacht richtete sich hierbei auch gegen den nun verstorbenen 69-Jährigen. Wie dieser unbemerkt in das Haus gelangen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Beamte des Kriminalkommissariats 10 des Polizeipräsidium Südhessen fanden bei ihren Untersuchungen keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden und gehen auch aufgrund bekannter Vorerkrankungen des Mannes eindeutig von einer natürlichen Todesursache aus.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen