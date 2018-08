HEAG mobilo-App jetzt mit Car- und Bikesharing

Zwei Jahre nach dem Start hat das Darmstädter Verkehrsunternehmen HEAG mobilo die unternehmenseigene Fahrplan-App in ihren Funktionen erweitert. Ab sofort finden Nutzer dort nicht nur aktuelle Fahrplaninformationen, sondern können darüber auch Mietfahrräder von Call a Bike und Mietautos von Book-n-Drive in Darmstadt buchen.

Auf der in der Smartphone-App integrierten Google Maps-Karte werden alle Standorte der Car- und Bikesharing-Stationen in Darmstadt über entsprechende Symbole angezeigt. Wer eine Mietautostation auswählt, bekommt die verfügbaren Fahrzeuge angezeigt und kann sie auch als Ziel in die Verbindungssuche übernehmen. Über die „Buchen“-Funktion gelangt der Nutzer direkt auf die mobile Website von Book-n-Drive und kann dort den gewünschten Tag und Zeitraum auswählen und damit den Buchungsvorgang abschließen. Die Mietfahrräd er von Call a Bike können an den Stationen, aber auch überall dort gebucht werden, wo sie gerade abgestellt sind. Nach der Auswahl des gewünschten Fahrrads wird der Nutzer direkt in die Call a Bike-App weitergeleitet.

„Die Einbindung von Car- und Bikesharing in die App war ein großer Wunsch unserer Fahrgäste. Mit diesen ergänzenden Mobilitätsangeboten wird unser Service für alle Smartphone-Besitzer noch breiter und erleichtert den Verzicht aufs eigene Auto. Wer täglich unterwegs ist, hat jetzt alle Verkehrsangebote in einer App“, erklärt HEAG mobilo-Geschäftsführer Michael Dirmeier.

Neben den verfügbaren Mietautos und Mietfahrrädern bekommt man in der HEAG mobilo-App zudem alle Taxistände angezeigt. Die Zentrale von Taxifunk Darmstadt ist über eine Schaltfläche telefonisch erreichbar. Wer nicht ortskundig ist, kann sich zu allen Standorten navigieren lassen.

Barrierefreie Services

Auch seheingeschränkte Personen profitieren von der App: denn wer einen Screenreader besitzt, kann sich die Texte auf dem Bildschirm und die Funktionen vorlesen lassen. Auch die Navigation in der Verbindungssuche verfügt über eine Sprachausgabe und ist somit eine praktische Hilfe.

Die App der HEAG mobilo wurde seit dem Start im Juli 2016 bereits über 30.000 Mal heruntergeladen. Sie bietet alle wichtigen ÖPNV-Informationen für Darmstadt, den Landkreis Darmstadt-Dieburg, den Kreis Groß-Gerau und die Nördliche Bergstraße. Funktionen wie der Abfahrtsmonitor mit Echtzeitdaten für jede beliebige Haltestelle und die Fahrzeugortung erleichtern die individuelle Reiseplanung.

Eine Übersicht über alle Funktionen der HEAG mobilo-App findet sich unter: https://www.heagmobilo.de/app.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH