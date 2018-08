Bauprojekt Fahrbahn Frankfurter Landstraße

Im Rahmen der Erneuerung der Gleisbögen in der Frankfurter Landstraße werden an der Kreuzung Messeler Straße Nachtarbeiten erforderlich. Die anhaltend hohen Tagestemperaturen machen es technisch unmöglich, die Gleise tagsüber in eine nachhaltig richtige Position zu bringen. Darum wird die ARGE Strabag/AGT lärmintensive Stopf- und Richtarbeiten während der kühleren Nachtstunden ausführen. Die Nachtarbeit im Auftrag der Wissenschaftsstadt Darmstadt beginnt am Donnerstagabend (09.08.) und endet voraussichtlich am Dienstagmorgen (14.08.18). Für diese besondere Belastung im Rahmen der Erneuerungsarbeiten bittet die Wissenschaftsstadt Darmstadt Verständnis.