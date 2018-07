Weiterstadt: Kind gestürzt – Polizei sucht Zeugen

Ersthelfer und Zeugen sucht die Polizei Darmstadt zu einem Verkehrsunfall in der Straße „Am Dornbusch“ in Weiterstadt, der sich am Dienstag (24.07.18) gegen 19.00 Uhr ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein achtjähriger Junge, welcher mit seinem Fahrrad den Gehweg befuhr, aus bisher unbekannter Ursache zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Leider entfernten sich nach dem Eintreffen der Rettungskräfte die Ersthelfer, bevor sie von der nachfolgend eintreffenden Polizei zum Unfallhergang befragt werden konnten. Sie und mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Weiterstadt unter 06151-9693810 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen