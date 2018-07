Dieburg: Ecstasy, Marihuana, Haschisch und andere Drogen

Eine 31 Jahre alte Frau muss sich nach ihrer Festnahme am Montagmorgen (23.07.18) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. Das Kommissariat 34 der Darmstädter Kripo war der Dieburgerin im Rahmen ihrer Ermittlungen auf die Schliche kommen. Der Verdacht bestand, dass sie mit Drogen handeln würde. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht beantragt und am Montag vollstreckt. Hierbei konnten die Beamtinnen und Beamten in der Wohnung der 31-Jährigen unter anderem 110 Ecstasy Tabletten, circa 150 Gramm Marihuana, etwa 110 Gramm Haschisch, Kleinstmengen Amphetamin und Kokain auffinden. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen