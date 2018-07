Erholungsaufenthalte für ältere Menschen: Herbst in Bad Bocklet, Weihnachten in Bad König – Anmeldung im August

Zum 35. Mal organisiert die Wissenschaftsstadt Darmstadt in diesem Jahr Erholungsaufenthalte für in Darmstadt lebende ältere Menschen. Die Seniorenerholung für Personen mit körperlicher Beeinträchtigung, findet vom 19. bis 29. Oktober 2018 im Kurhaus der Caritas in Bad Bocklet statt. Die Gruppe wird von Ehrenamtlichen begleitet. Interessenten können sich am 7. oder 8. August 2018 zwischen 8 und 13 Uhr im Stadthaus in der Frankfurter Straße 71 (Raum 0.28 C und 0.28 H) anmelden.

Außerdem wird eine Weihnachtserholung angeboten, die älteren Menschen die Möglichkeit gibt, die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel in Gesellschaft zu verbringen. Sie findet vom 23. Dezember 2018 bis 2. Januar 2019 in Bad König statt und wird nicht begleitet. Anmeldung von 13. bis 17. August 2018 jeweils von 8 bis 13 Uhr, ebenfalls im Stadthaus in der Frankfurter Straße 71. Auskunft – auch zu den Kosten – erteilen Kornelia Grimm (06151 13 20 53) und Claudia Schlipf-Traup (06151 13 38 54).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt