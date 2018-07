Ausstellung der Masterabschlussarbeiten am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt

Der Fachbereich Architektur der TU Darmstadt lädt ein zur Ausstellung der Masterabschlussarbeiten des Sommersemesters 2018. Ab Montag, 30. Juli 2018, präsentieren rund 120 Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs ihre Abschlussarbeiten in den Bereichen Hoch- und Städtebau. Die Arbeiten sind bis einschließlich 03. August 2018 im Fachbereichsgebäude L3|01 am Campus Lichtwiese ausgestellt.

Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Folgende Themen wurden bearbeitet:

Eine Wohnmaschine für Darmstadt

Herausgegeben vom Fachgebiet Entwerfen und Wohnungsbau

Prof. Dr. Elli Mosayebi

Wie sieht das Wohnen in Zukunft aus? Welche Eigenschaften soll die Architektur der Zukunft besitzen, und wie können diese für das Wohnen produktiv gemacht werden? Das Fachgebiet Entwerfen und Wohnungsbau hat zehn Eigenschaften bestimmt, anhand derer die Studierenden eine Wohnmaschine entworfen haben. Aus der Verbindung von Mobilität, Energie und Arbeitsproduktivität sind Visionen eines neuen Wohnraumes für zweihundert Menschen auf dem Gelände des Darmstädter Güterbahnhofs entstanden.

100% Kreuzberg. Dragoner-Areal Berlin

Herausgegeben vom Fachgebiet Entwerfen und Stadtplanung

Prof. i.V. Marius Gantert

Wie kann die Transformation des Kreuzberger Dragoner-Areals als kooperatives Labor einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung dienen? Ziel des Entwurfs ist die städtebauliche Transformation des Rathausblockes in Berlin Kreuzberg unter dem Leitbild der so genannten „Kreuzberger Mischung“ aus Wohnen, Kultur und Arbeit mit starker Orientierung am sozialen, funktionalen und baulichen Bestand. Darüberhinaus ist eine Ergänzung um weiteren Wohnungsbau, soziale Infrastrukturen und öffentliche Freiflächen notwendig, um der zentralen Lage in der Stadt Rechnung zu tragen.

Scavi Pompei, Neapel

Herausgegeben vom Fachgebiet Entwerfen und Baugestaltung

Prof. Wolfgang Lorch

Von untergegangenen Welten geht schon immer eine große Faszination aus und so stellt auch die 79 n. Chr. vom Vesuv verschüttete römische Stadt Pompeji in seiner Nachbarschaft zu Neapel, Capri, Ischia und der Amalfi Küste eine Attraktion dar, welche vor allem Tagestouristen anzieht. Im Zentrum des Hochbauentwurfes steht der Übergang in die alte Stadt Pompei. Das Baugrundstück vermittelt zwischen dem Bahnhof als Ankunftsort und einem der alten Stadttore, der Porta Marina.

Der Entwurf beschreibt als Eingangs- und Schwellenbau nicht nur eine Zeitmaschine in die Vergangenheit, sondern soll darüber hinaus Perspektiven eröffnen, wie wir zukünftig archäologische Funde erleben und reflektieren.

TU Darmstadt

Fachbereich Architektur

Gebäude L3|01

El-Lissitzky-Straße 1

64287 Darmstadt

Öffnungszeiten:

30.07. – 03.08.2018, 10–17 Uhr

