Wegen einer Vollsperrung in der Pützerstraße fährt die Linie KU von Montag (09.07.) an bis einschließlich 3. August 2018 in beide Richtungen eine Umleitung über die Landgraf-Georg-Straße. Die Haltestellen „Pützerstraße“ und „Alexanderstraße/TU“ entfallen in dieser Zeit ersatzlos.