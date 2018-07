Intelligente und vernetzte Alltagsgegenstände werden wohl zum Leben so selbstverständlich dazugehören, wie heute das Smartphone. Wie dies genau aussehen könnte, darum geht es im Studiengang Interactive Media Design am Fachbereich Media der Hochschule Darmstadt (h_da). Ihre aktuellen Semesterarbeiten zum Internet der Dinge präsentieren die Studierenden im Rahmen der Werkschau „Interactive Future Exhibition“ im Alten Schalthaus in Darmstadt (Rodensteinweg 2).

Die gezeigten Arbeiten haben einen direkten Bezug zu gesellschaftlich relevanten Thematiken. Die Anwendungen und Installationen bieten zum Beispiel Lösungen für Landwirte zum unkomplizierten Direktvertrieb, machen nachvollziehbar, wie sich der persönliche Konsum auf den Regenwald oder den globalen Wasserverbrauch auswirkt, zeigen ein Lichtsystem, das zum effizienteren Arbeiten beiträgt, und ein Konzept zum Friedhof der Zukunft.

Die Werkschau ist bis Freitag, 13. Juli 2018, in der Zeit von jeweils 13 Uhr bis 19 Uhr geöffnet und richtet sich an ein breites Publikum. Im Rahmen der Ausstellung findet am Donnerstag, 12. Juli, ab 14.30 Uhr der „ThingsCon Salon Darmstadt“ mit Vorträgen und Workshops internationaler Expertinnen und Experten zum Themenfeld „Internet der Dinge“ statt. ThingsCon e.V. ist ein global arbeitendes Netzwerk mit Mitgliedern aus Praxis und Wissenschaft, die sich mit der Gestaltung eines „Menschen-zentrierten und verantwortungsvollen“ Internet der Dinge beschäftigen. Der Eintritt zur Interactive Future Exhibition ist frei.

Was?

Interactive Future Exhibition: h_da-Studierende zeigen Werkschau ihrer Projekte – Presserundgang

Wann?

Mittwoch, 11. Juli, 14 Uhr

Wo?

Altes Schalthaus

Rodensteinweg 2

64293 Darmstadt

Wer?

Prof. Andrea Krajewski, Studiengangsleitung Interactive Media Design

Studierende aus dem Studiengang Interactive Media Design

Weitere Informationen zur Interactive Future Exhibition finden sich hier:

https://imd.mediencampus.h-da.de/if18/

Quelle: Hochschule Darmstadt