DRK-Gymnastik für Ältere im Arheilger Seniorenzentrum Fiedlersee mit neuer Übungsleiterin

Bewegung macht Spaß und hält gesund“ – unter diesem Motto findet wöchentlich ein Gymnastikangebot in Darmstadt-Arheilgen statt. „Jeden Montag, 15:00 – 16:00 Uhr, erschallt Gelächter und Musik aus dem Festsaal im Seniorenzentrum Fiedlersee, Im Fiedlersee 43 in 64291 Darmstadt-Arheilgen“, so Annabell Schreiber vom DRK Darmstadt. Die Gymnastikgruppe für ältere Menschen habe noch einige Plätze frei und seit Juli 2018 eine „neue, dynamische Trainerin“. Gäste sind herzlich willkommen.

Anmeldung und Information:

Annabell Schreiber

DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V.

Abteilung Sozialarbeit

Tel. 06151 – 3606 – 675