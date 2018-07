Veranstaltungen im bioversum Jagdschloss Kranichstein

Dienstag, 10.07.2018, 14:00 – 16:00 Uhr

Familien-Ferienprogramm

„Entdeckungstour am Ruthsenbach – Auf der Suche nach den versteckten Bachbewohnern“

Nachdem wir an der Wasserrampe im Freilandlabor ausprobiert haben, wie das Wasser in einem Bach fließt und an welchen Stellen sich die Tiere aufhalten, machen wir uns auf den Weg zum Ruthsenbach. Da wir dann ja gut Bescheid wissen, wo sich Bachflohkrebse, Wasserskorpione und Egel aufhalten, werden wir dort sicher fündig werden!

Mittwoch, 11.07.2018, 14:00 – 16:00 Uhr

Familien-Ferienprogramm

„Schädel, Wirbel, Zehen – Knochenpuzzle für Anfänger“

Aus welchen Teilen besteht eigentlich ein Skelett und wie ist es aufgebaut? Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt es zwischen uns und einem Dachs? Oder zwischen Fisch und Vogel? Um das herauszufinden, untersuchen wir verschiedene Skelette, Knochen und Schädel. Dann wird es knifflig: Wird es uns gelingen, ein komplettes Dachsskelett wieder richtig zusammen zu setzen?

Donnerstag, 12.07.2018, 14:00 – 16:30 Uhr

Forschertreff für Oma, Opa, Enkel (ab 6 Jahre)

„Ein Haus für die Fledermaus – Wir bauen einen Fledermauskasten“

Fledermäuse jagen gerne im Siedlungsbereich. In Parks und Gärten, an Gewässern und an Straßenlaternen lassen sie sich bei der Jagd beobachten. Wir bauen Fledermauskästen für Haus und Garten, die sie gerne als Sommerquartiere benutzen.

Freitag, 13.07.2018, 14:00 – 16:00 Uhr

Familien-Ferienprogramm

„Ran an die Schnitzmesser – Wir schnitzen kleine Kunstwerke aus Rinde, Stöcken und Holz“

Lasst ihr auch keine Gelegenheit aus, Stöcke mit euren Schnitzmessern zu bearbeiten? Heute wollen wir uns nicht nur an Holz und Stöcken, sondern auch an einem anderen Material versuchen und ausprobieren, was wir alles zaubern können, wenn wir mit unseren Schnitzwerkzeugen verschiedene Rinden bearbeiten.

Freitag, 13.07.2018, 15:00 Uhr

Falknervorführung

„Akrobaten der Lüfte“

Mit ihren scharfen Sinnen sind Greifvögel äußerst erfolgreiche Jäger. Lernen Sie diese Tiere aus der Nähe kennen und erfahren Sie Spannendes über ihre Lebensweise.

Treffpunkt: Kasse Museum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 261, 64289 Darmstadt. Parkplatz vorhanden.

Kosten: jeweils 7,00 € (inkl. Eintritt in MUSEUM und bioversum Jagdschloss Kranichstein)

Leitung: Walter Reinhart, Falknerei Ronneburg

Anmeldung & Information: Anmeldung: erforderlich wegen begrenzter Teilnehmerzahl. Sind noch Plätze frei, ist eine spontane Teilnahme möglich.

Telefon: 06151 / 97 111 888, (Dienstag bis Sonntag, 11:30 – 16:30 Uhr)

per Mail: anfrage [at] jagdschloss-kranichstein [dot] de