Fahrbahnarbeiten in Arheilgen – Umleitungen und Ersatzverkehr

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird nach den Sommerferien ab dem 6. August 2018 entlang der Gleistrasse in der Frankfurter Landstraße in Arheilgen die Fahrbahndecke erneuern. An sechs verschiedenen Stellen werden die Pflastersteine im Bereich der Straßenbahngleise durch Asphalt ersetzt. Parallel dazu tauscht die HEAG mobilo in Kurvenbereichen Straßenbahngleise aus.

Diese Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf die Bus- und Straßenbahnlinien in Arheilgen. Für rund acht Wochen – vom 6. August bis zum Beginn der Herbstferien am 28. September 2018 – verkehren auf den Straßenbahnlinien 7 und 8 Busse statt Bahnen. Auch die Buslinien A und AH fahren eine Umleitung. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Phasen mit jeweils unterschiedlichen Umleitungsstrecken. Eine dritte Bauphase wird bis Mitte November andauern, jedoch ohne Auswirkungen auf den ÖPNV.

Detaillierte Informationen zu den verkehrlichen Änderungen der betroffenen Linien wird die HEAG mobilo rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten über die Presse, im Internet unter www.heagmobilo.de sowie in einem Faltblatt bereitstellen.