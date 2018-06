Balkonbrand richtet hohen Schaden an

Ein Balkonbrand hat am frühen Freitagmorgen (29.06.18) Polizei sowie Feuerwehr auf den Plan gerufen und einen hohen Sachschaden angerichtet. Gegen 5.20 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über die Flammen in der Dieburger Straße informiert. Im dritten Obergeschoss eines dortigen Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Mit Wasser gingen die Bewohner gegen den Brand vor. Die alarmierte Berufsfeuerwehr löschte schließlich die restlichen Flammen. Zwei 6 und 11 Jahre alte Kinder sowie deren Eltern kamen zur Abklärung einer Rauchgastvergiftung in eine Klinik. Durch das Feuer wurden Pflanzkästen, Sichtschutz sowie hölzernes Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen. Zudem richtete der Ruß und die Hitze entsprechenden Schaden an. Dieser dürfte insgesamt bei mehreren Tausend Euro liegen. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 10 hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen