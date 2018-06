Zwei Fahrzeuge in Pfungstadt gehen in Flammen auf

Am Dienstag (26.06.18) wurde durch Anwohner gegen 03:25 Uhr der Brand von zwei Fahrzeugen in der Rügnerstraße in Pfungstadt gemeldet. Ein schwarzer Opel Corsa und ein blauer Peugeot 5008 gerieten aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Durch den Brand wurde zusätzlich die Schwarzdecke der Fahrbahn beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizeistation Pfungstadt, 06157-95090, oder an das Polizeipräsidium in Darmstadt, 06151-9690.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen