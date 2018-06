Hommage an Carl Philipp Fohr – Vortrag: „Künstlerfreundschaft in Rom“

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt lädt im Rahmen der »Hommage an Carl Philipp Fohr« am Mittwoch, dem 4. Juli 2018, 18.30 Uhr, ein zum Vortrag »Künstlerfreundschaft in Rom« von Dr. Mechthild Haas, Leiterin der Graphischen Sammlung am Hessischen Landesmuseum Darmstadt.

Der Vortrag zeigt auf, inwiefern Fohrs Schicksal den Lebensentwürfen der Künstler der Romantik entspricht und sein kurzes, tragisch abgebrochenes Leben geradezu sinnbildhaft erscheint. Dabei wird die Freundschaft für die Künstler der Romantik zur bestimmenden Lebensmacht mit fast religiösem Sinn. Der Freund gibt äußeren Schutz, ist Beichtvater, Ersatz für das verständnislose Publikum und tröstet über den ausbleibenden Erfolg beim Publikum hinweg. Der Freund hat also eine materielle, seelische und geistige Funktion. Anhand unterschiedlicher Beispiele solcher romantischer Künstlerfreundschaften erzählt der Vortrag von dem begeisterten Aufbruch und den idealen Sehnsuchtsbildern der Generation der deutschen Romantik.

Die Graphische Sammlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt verwahrt in ihrem Bestand 354 Zeichnungen des Künstlers. Das ist knapp die Hälfte seines Gesamt-Œuvre.

Eintritt: Museumseintritt 6, ermäßigt 4 Euro, keine Vorreservierung möglich.

Bild: Samuel Amsler Schinznach (Aargau), Gedächtnisbildnis Carl Philipp Fohr, 1818, Kupferstich, Foto: Wolfgang Fuhrmannek

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt