68-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (25.06.18) ist ein 68 Jahre alter Fahrradfahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Darmstädter gegen 12.10 Uhr mit seinem Rad den Groß-Gerauer Weg in Richtung Bahnhof. Er war auf dem für Fahrradfahrer freigegebenen Bürgersteig entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und wollte die Schepp Allee kreuzen. Hierbei stieß er mit dem Auto einer 25-jährigen Darmstädterin zusammen, die von der Schepp Allee rechts in den Groß-Gerauer Weg abbiegen wollte.

Der 68-Jährige kam in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3710 beim 2. Polizeirevier zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen