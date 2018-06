Städtische Ämter und Verwaltungsstellen am Heinerfest-Montag geschlossen

Am Heinerfest-Montag, 2. Juli 2018, haben die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienstfrei. Alle Ämter und Verwaltungsstellen der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Neuen Rathaus, am Luisenplatz 5 und 5 a, im Stadthaus Grafenstraße 30, in der Frankfurter Straße 71, und im Technischen Stadthaus in der Bessunger Straße 125 sowie das Jobcenter Darmstadt im Groß-Gerauer Weg 3, das Bewerbercenter „dabei“ und den SGB II Bereich der Jugendberufsagentur im Gebäude Groß-Gerauer Weg 7, bleiben an diesem Tag geschlossen.