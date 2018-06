Griesheim: Exhibitionist belästigt 15-Jährige – Zeugen gesucht

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist am späten Sonntagabend (17.06.18) einem Exhibitionisten in der Haydnstraße begegnet. Die junge Frau war gegen 19.30 Uhr auf dem Weg in Richtung der Sterngasse, als ihr der noch unbekannte Mann mit entblößtem Unterleib entgegen kam. Danach drehte er um und entfernte sich ebenfalls in Richtung der Sterngasse. Der Mann, mitteleuropäischen Aussehens, war circa 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Figur und soll etwa 1,80 Meter groß sein. Zum Zeitpunkt der Begegnung trug er eine schwarz, blaue Basecup, die tief in das Gesicht gezogen war. Zudem war der Mann mit einem T-Shirt und einer sogenannten „dreiviertel“- Hose bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0, bei der Polizei in Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen