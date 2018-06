Zeugen nach Körperverletzung gesucht – Wer hat Fußgängerpärchen bemerkt?

Ein bislang noch unbekannter Mann hat bereits am 23. Mai 2018 eine 24 Jahre alte Fahrradfahrerin verletzt. Unsere Kollegen des 1. Polizeireviers in Darmstadt suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen war die Darmstädterin an dem Mittwoch gegen 16 Uhr mit ihrem Rad auf dem Weg zur Freiwilligen Feuerwehr. Als sie nach mehrmaligem Klingeln an dem Fußgänger vorbeifuhr, der in Begleitung einer Frau war, schlug er mit der flachen Hand nach der jungen Frau und traf sie am Oberkörper. Die 24-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Wortwechsel und einer Entschuldigung des Mannes fuhr sie weiter zum Feuerwehrgerätehaus. Erst nachträglich wurde die Polizei informiert. Der Unbekannte war zwischen 50 und 60 Jahre alt sowie zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß. Er war Brillenträger und hatte kurze, graue Haare. Seine Begleiterin kann nicht genau beschrieben werden. Hinweise nehmen die Beamten des 1. Polizeireviers in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3610 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen