Zeugen nach Auseinandersetzung bei der Orangerie gesucht

Nachdem es am Freitagabend (08.06.18) kurz vor 23 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen an der Orangerie kam, infolge derer ein 18-Jähriger leichte Verletzungen im Gesicht erlitt, suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City nach einem noch flüchtigen Täter. Dabei soll es sich um einen circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen, schlanken Jugendlichen handelt, der zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung ein blaues T-Shirt und eine kurze Hose trug. Zeugen hatten zunächst gegen 22.45 Uhr die Polizei verständigt und eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet. Noch vor Eintreffen der Polizisten flüchtete der beschriebene Streithahn in unbekannte Richtung. Sein 17 Jahre alter Begleiter wurde vorläufig festgenommen und steht im Verdacht, zusammen mit dem noch Flüchtigen, einen 17 -Jährigen geschlagen und im Gesicht leicht verletzt zu haben. Ohne seinen Komplizen musste der 17-Jährige die Beamten zur Wache begleiten, wo er nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen wurde. Warum der Streit zwischen den Jugendlichen eskalierte ist Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können. Alle sachdienlichen Hinweise, werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen