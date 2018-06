Start von ESA-Astronaut Alexander Gerst

Der deutsche ESA-Astronaut Dr. Alexander Gerst wird am 6. Juni 2018 um 13.12 Uhr MESZ in Begleitung von Roskosmos-Kommandant Sergej Prokopjew und NASA-Astronautin Serena Aunon-Chancellor zur Internationalen Raumstation (ISS) aufbrechen.

Die drei Raumfahrer werden vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan mit einer russischen Sojus-Rakete starten. Mit ihrer Ankunft auf der ISS zwei Tage später beginnt Gersts 6-monatige „Horizons“ Mission.

Jeder ist herzlich zu der Startveranstaltung an der Technischen Universität Darmstadt eingeladen. Auf großer Leinwand wird im Hörsaal live das zentrale ESA Event aus dem Planetarium in Berlin gestreamt, welches in deutscher Sprache abläuft. Die lokale Veranstaltung moderiert die TU-Darmstadt Space Technology gemeinsam mit dem ESA Experten und Leiter des Research and Technology Office am ESOC, Dr. Reinhold Bertrand. Das gesamte Programm läuft in deutscher Sprache ab.

Diese Mission ist Gersts zweiter Raumflug. Er wird auch als zweiter ESA-Astronaut das Kommando auf der ISS übernehmen. Das Wissenschaftsprogramm sieht mehr als 50 europäische Experimente in Schwerelosigkeit vor, die den Menschen auf der Erde zugutekommen bzw. zur Vorbereitung künftiger Weltraumexplorationsvorhaben beitragen werden.

Mehr Infos zur Mission: http://alexandergerst.esa.int/

Ort der Veranstaltung

Technische Universität Darmstadt

Hochschulstraße 1

Raum S103/23

64289 Darmstadt

Zeit

6. Juni 2018

12.00 Uhr bis 13.30 Uhr

Einlass ab 11.30 Uhr

Quelle: TU-Darmstadt Space Technology e.V.