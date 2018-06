Info-Abend zur geplanten Kita in der Klausenburger Straße

Bei einem Informationsabend am Donnerstag, 7. Juni 2018, um 18 Uhr, wird Sozial- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz in der Matthäusgemeinde über den Bau der geplanten Kindertagesstätte in der Klausenburger Straße (Heimstättensiedlung) berichten. Anwohner und Anwohnerinnen sowie interessierte Bürger und Bürgerinnen haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hatte 2016/17 beschlossen, dort eine Kindertagesstätte in modularer Bauweise zu errichten. Entstehen wird eine Kita für sechs Gruppen mit 132 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Baukosten betragen ca. 3,2 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme ist für den Herbst 2018 vorgesehen. Die Einrichtung steht allen Eltern in Darmstadt zur Verfügung und wird unter städtischer Trägerschaft betrieben werden.

„Ich freue mich, wenn die Menschen in der Heimstättensiedlung das Gesprächsangebot annehmen und sich aktiv mit ihren Fragen und Anregungen einbringen“, sagt Stadträtin Akdeniz. Auch soll die Einbindung der Kindertagesstätte in das Netzwerk Heimstättensiedlung erörtert werden.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt