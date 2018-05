Unbekannter belästigt 38-Jährige im Bürgerpark – Wer kann Hinweise geben?

Eine 38 -Jährige Frau aus Darmstadt ist am Montagabend (28.05.18) während eines Spazierganges durch den Bürgerpark von einem bislang unbekannten Mann auf unsittliche Art und Weise belästigt worden. Der Unbekannte sprach die Darmstädterin gegen 19.30 Uhr in akzentfreier deutscher Sprache auf ihrem Weg an und zeigte ihr ungefragt Bilder auf denen er sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Die Frau erstatte Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte wird als etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte einen dunkelbraunen Vollbart sowie dunkelbraunes „sehr dichtes“ und „mittellanges“, glattes Haar. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem dunkelgrünen T-Shirt und einer bis zum Knie reichenden Khaki-Hose bekleidet. Alle sachdienlichen Hinweise zu diesem Vorfall und der beschriebenen Person, werden von der Darmstädter Kriminalpolizei (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen