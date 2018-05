17-Jähriger durch Stiche verletzt – Zeugen nach Auseinandersetzung im Herrngarten gesucht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung infolge derer sich ein 17-Jähriger Stichverletzungen zuzog, hat die Ermittlungsgruppe der Polizei in Darmstadt die weiteren Untersuchungen übernommen. Freunde des Verletzten hatten den jungen Mann in der Nacht zum Dienstag (29.05.18) gegen 1 Uhr blutend an der Haltestelle „Marienhöhe“ angetroffen und in die Flüchtlingsunterkunft in der Cooperstraße gebracht. Von dort verständigten sie den Rettungsdienst. Ersten Erkenntnissen nach war der 17-Jährige zuvor im Bereich des Herrngartens mit noch unbekannten Kontrahenten in Streit geraten. Dabei wurde er, vermutlich durch ein Messer, im Bereich des Rückens verletzt. Trotz der Verletzungen konnte er flüchten und sich an die Haltestelle retten. Zur weiteren ärztlichen Versorgung wurde der Mann nach Verständigung der Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Für die Aufklärung suchen die Beamten dringend Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen