Bis zu 700 Teilnehmer werden beim 1. Gesundheits- und Beratungstag an der Peter-Behrens-Schule erwartet

Das Schuljahr der Peter-Behrens-Schule Darmstadt ist um eine Veranstaltung reicher: Der Gesundheits- und Beratungstag hat dieses Jahr am Dienstag, den 22. Mai 2018 Premiere und findet an der Hauptstelle der Peter-Behrens-Schule, Mornewegstraße 18 von 8:00 – 13:30 Uhr statt.

„Das Leben bewusst gestalten, Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber, Grenzen wahrnehmen“ – unter diesem Leitgedanken hat die gesamte Schulgemeinde die Möglichkeit, sich mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen und die Vielfalt der Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Die Schule als ein Ort an dem Menschen lernen und lehren, ist zugleich für viele auch ein Lebensort, egal ob Schüler, Lehrer, Verwaltungskräfte oder Hausmeister.

Daher möchte sich die Peter-Behrens-Schule auf den Weg machen, das Bewusstsein für ein gesundes Leben, Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber und die Offenheit gegenüber Unterstützungsmöglichkeiten verstärkt in den Alltag einfließen zu lassen.

Die Peter-Behrens-Schule hat sich vor vier Jahren auf den Weg gemacht, das Zertifikat „gesundheitsfördernde Schule“ zu bekommen. Bisher sind mehrere Teilzertifikate zuerkannt worden. Für das Gesamtzertifikat fehlt noch ein letzter Teil, der im kommenden Schuljahr beantragt werden soll.

Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und mit den vielfältigen Beratungs-Angeboten und Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler entstand der Wunsch zur Durchführung eines schulinternen Gesundheits- und Beratungstags, der diese Vielfalt anschaulich zeigt.

Beteiligt sind hierbei verschiedene Klassen, die zeigen, welche Themen an der Schule schon behandelt werden.

Eingebunden in das Angebot von A wie Ayurveda bis Y wie Yoga sind aber auch externe Organisationen, die viele Beratungs- und Gesundheitsangebote für Darmstädter Schulen vorstellen und sich zur Freude der Organisatoren an diesem Tag größtenteils ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Die Schule dankt für die große Unterstützung von diesen entsprechenden Kooperationspartnern und Beratungsstellen in Form von Engagement, Flexibilität, Material und gegebenenfalls auch finanziell.

Durch Informationen, Erstkontakte und Workshops soll den Schülern, dem Kollegium und den Verwaltungskräften ein Einblick in die Beratungslandschaft vermittelt und vor allem das Bewusstsein für das umfangreiche Angebot an Hilfen und gesundheitsfördernden Aktivitäten gestärkt werden.

Ein Organisationsteam stellt für die Schulgemeinschaft der PBS eine Veranstaltung mit einem Angebot von fast 40 Workshops sowie Mitmach- und Informationsständen auf die Beine.

Körperliche Fitness steht dabei ebenso im Mittelpunkt wie Fragen einer gesunden Lebensweise oder einer förderlichen Arbeitsumgebung.

Eine Programmübersicht sowie weitere Informationen zum 1. Gesundheits- und Beratungstag ist auf der Homepage www.peter-behrens-schule.de ersichtlich.