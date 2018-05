Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zur Info-Radtour in die Waldkolonie ein

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt für Mittwoch (23.05.18) um 18 Uhr alle Anwohnerinnen und Anwohner und Interessierte zu einer Info-Tour mit dem Fahrrad in die Waldkolonie ein. Bei der Veranstaltung mit Verkehrsdezernentin Dr. Barbara Boczek geht es um geplante und mögliche Verbesserungen der Radroute zwischen Weiterstadt-Riedbahn und Rheinstraße.

Treffpunkt ist die Straßenkreuzung Im Harras/ Kölner Straße/ Feldschneise. Von hier werden mit dem Fahrrad die betreffenden Straßenabschnitte befahren, erste Planungen besprochen und es können Anregungen eingebracht werden. Bei Zwischenstopps gegen 18.30 Uhr am Harras-Platz und gegen 19.30 Uhr am Brunnen der Kreuzung Rabenaustraße/Dornheimer Weg besteht die Gelegenheit, am Info-Rad der Wissenschaftsstadt Darmstadt Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Hintergrund der Info-Tour ist, dass die Wissenschaftsstadt Darmstadt unter anderem den Ausbau des Wegs Richtung Riedbahn plant. Die Straße „Im Harras“ ist Teil des gesamtstädtischen Rahmenkonzeptes „Fahrradstraßen“.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt