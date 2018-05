Neuer Teilnehmerrekord beim Merck-Firmenlauf

Mit weit über 5000 Teilnehmern – 2174 Läuferinnen und 3311 Läufern – war der Merck-Firmenlauf bereits zehn Tage vor Meldeschluss restlos ausgebucht. Dieser Zuspruch ist gigantisch und spricht, trotz Ortswechsel vom Merck-Stadion am Böllenfalltor in den Bürgerpark, für die Beliebtheit des Laufs. Über 250 große und kleine Firmen aus der ganzen Region nehmen teil. Der Lauf geht am Abend des 16. Mai 2018 über Strecken von fünf (Start 19 Uhr) beziehungsweise zehn Kilometern (Start 19.30 Uhr) rund um den Bürgerpark über die Bühne. Die Siegerehrung wird gegen 20.30 Uhr beginnen.

Quelle: Merck KGaA