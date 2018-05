Die Lilien bleiben in Liga 2. Der SV Darmstadt 98 gewann auch sein letztes Saisonspiel gegen Erzgebirge Aue mit 1:0 (0:0) – der dritte Sieg in Folge. Herz, Leidenschaft und ganz viel Kampf sorgten am Sonntagnachmittag (13.05.18) in der Rückrunde für den Klassenerhalt. Zum ausführlichen Spielbericht…