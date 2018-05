Wissenschaftsstadt Darmstadt saniert Kirschenallee zwischen Landwehrstraße und Bismarckstraße

Im Rahmen des Straßenbausanierungsprogramms 2018 saniert die Wissenschaftsstadt im Zeitraum vom 14. bis 26. Mai 2018 den Abschnitt der Kirschenallee zwischen der Landwehrstraße und Bismarckstraße (Haupteingang Evonik). Dabei wird die beschädigte Fahrbahnoberfläche in voller Breite rund 4 cm tief abgefräst und im Anschluss eine neue Deckschicht aufgebracht. Zusätzlich wird die Entwässerungsrinne erneuert.

Während der Maßnahme wird der Verkehr einspurig in nördlicher Richtung (von der Bismarckstraße Richtung der Landwehrstraße) an der Baustelle vorbeigeführt. Entgegengesetzt aus nördlicher Richtung wird der Verkehr über die Landwehrstraße, Rößlerstraße und Dolivostraße in Richtung Bismarckstraße örtlich umgeleitet. Die Buslinie R wird für die Dauer der Bauarbeiten umgeleitet. Mit Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich ist zu rechnen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt