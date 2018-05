Stadtbienen auf der darmstadtium-Dachterrasse

Nachhaltigkeit ist im darmstadtium nicht nur ein Trendbegriff, sondern wird von Beginn an gelebt. Dazu zählt auch zukunftsorientiertes Handeln, immer mit Natur und Umwelt im Blick. Daher gibt es nun Zuwachs – von rund 60.000 Bienen.

Es stehen 3 Bienenkästen auf der Dachterrasse des darmstadtiums und es summt schon rundherum. Der einzigartige Ausblick wird den Bienen dabei weniger wichtig sein, als die blühenden Angebote in der nahen Umgebung: Ob Erich-Ollenhauer-Promenade, Schlossgraben, Herrngarten oder die bepflanzten Dächer der umliegenden Häuser, die Bienen haben viel Auswahl in Darmstadt. Imker Stefan Fuchs kümmert sich neben zahlreichen anderen Bienenvölkern in Darmstadt auch um die Bewohner der darmstadtium-Dachterrasse und guckt regelmäßig nach dem Rechten.