Merck bleibt Namensgeber: Weitere sechs Jahre Merck-Stadion am Böllenfalltor

Das Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck hat bereits jetzt das Namensrecht am Stadion am Böllenfalltor für sechs weitere Jahre erworben. Bei einem gemeinsamen Termin unterzeichneten Geschäftsleitungsmitglied Walter Galinat für Merck und Rüdiger Fritsch, Präsident des SV Darmstadt 98 und Geschäftsführer der stadionbetreibenden „SV Darmstadt 98 Stadion GmbH“, einen Vertrag, der Merck das Namensrecht am Merck-Stadion ab dem 1. Juli 2018 bis 2024 mit Option auf zwei weitere Jahre zusichert. Auch die Premium-Partnerschaft mit dem SV Darmstadt 98 wird ebenfalls vorzeitig bis 2024 verlängert.

Quelle: Merck KGaA