Linien 675, 5513, R: Haltestelle „Evonik“ Richtung Hauptbahnhof verlegt

Wegen Bauarbeiten in der Kirschenallee fahren die Linien 675, 5513 und R von Montag (14.05.) an bis einschließlich Sonntag (27.05.18) in Richtung Darmstadt Hauptbahnhof eine Umleitung. Die Haltestelle „Evonik“ entfällt in dieser Fahrtrichtung, ersatzweise wird die Haltestelle „Kirschenallee“ angefahren.

Der geänderte Fahrplan der Linie R steht auf www.heagmobilo.de zum Download bereit, die Fahrpläne der Linien 675 und 5513 ändern sich durch die Umleitung nicht.