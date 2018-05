Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt sich auch 2018 am hessischen Förderprogramm „Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt sich auch 2018 am Programm für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe der Hessischen Landesregierung. Für Darmstadt stehen daher in diesem und im nächsten Jahr jeweils 30.000 Euro für Maßnahmen zum Auf- und Ausbau der Initiativen für Flüchtlingshilfe, aber auch für die Anerkennung des durch die vielen Helferinnen und Helfer Geleisteten zur Verfügung. Pro Projekt beträgt die maximale Förderhöhe 5.000 Euro. Ab sofort können Anträge von Initiativen, Vereinen, Verbänden, Organisationen und Institutionen an das Büro der Flüchtlingsbeauftragten gerichtet werden. Hier gibt es auch Unterstützung bei der Antragsstellung und bei Fragen zur Förderfähigkeit von Projektideen.

Da im letzten Jahr nicht alle Fördermittel ausgeschöpft wurden, ermuntert Oberbürgermeister Jochen Partsch in diesem Jahr ausdrücklich dazu, Anträge zu stellen und sich im Büro der Flüchtlingsbeauftragten beraten zu lassen: „Das Programm der Landesregierung soll mit dazu beitragen, die Lebenssituation von Geflüchteten zu verbessern und dabei zu helfen, neue Wege des Zusammenlebens vor Ort zu finden. Die geflüchteten Menschen sollen sich mit ihren Talenten und Fähigkeiten im Alltag einbringen können und ein aktiver Teil des gesellschaftlichen Miteinanders werden. Gleichzeitig unterstützt das Programm das ehrenamtliche Engagement der Darmstädter Bürgerinnen und Bürger, die einen wichtigen Beitrag zur Integration der Neuangekommenen in unsere Stadtgesellschaft leisten. Wir appellieren daher an unsere engagierten Bürgerinnen und Bürger, die Fördermöglichkeiten zu nutzen.“

Interessierte bekommen weitere Informationen beim Büro der Flüchtlingsbeauftragten, Helen Saborowski, Telefon 06151/13-3079 oder per E-Mail an fluechtlinge [at] darmstadt.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt