Neuer Betreiber für Wohnpark Kranichstein gefunden

Neuer Betreiber des Seniorenzentrums Wohnpark Kranichstein wird ab 1. Juli 2018 eine Gesellschaft, die Alois Sieburg, Stefan Schambach und Peter Kinscherff gehört. Alois Sieburg und Stefan Schambach sind die Geschäftsführer der Römergarten Residenzen GmbH, die bereits 15 Seniorenresidenzen in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erfolgreich betreibt. Die beiden Herren führen zukünftig das Seniorenzentrum Wohnpark Kranichstein. Ihr Geschäftspartner Peter Kinscherff ist Geschäftsführender Gesellschafter der Römerhaus GmbH, die unter anderem für den Bau zahlreicher Seniorenresidenzen in ganz Deutschland verantwortlich zeichnet, insbesondere auch für die Einrichtungen der Römergarten Residenzen GmbH.

Alois Sieburg und Stefan Schambach waren bereits von 2003 bis 2010 maßgeblich für das Seniorenzentrum Wohnpark Kranichstein verantwortlich. „Wir sind sehr froh, einen neuen Pächter für den Wohnpark Kranichstein gefunden zu haben, der nicht nur einen renommierten Ruf als Betreiber von Seniorenresidenzen hat, sondern auch die Verhältnisse vor Ort exzellent kennt und mit Herzblut und Leidenschaft diese Aufgabe übernimmt“, so Andreas Niedermaier, Vorstand der ENTEGA AG, der Eigentümerin des Wohnpark Kranichsteins. „Das ist eine gute Lösung, die in Abstimmung mit der Heimaufsicht sowie den Pflegekassen einen reibungslosen Betreiberübergang für den Wohnpark sicherstellt“, so Niedermaier weiter.

Die neuen Betreiber werden – gemeinsam mit der Heimaufsicht und ENTEGA – zeitnah die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wohnparks umfassend über die Neuerungen informieren.

Quelle: ENTEGA AG