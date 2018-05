Berufsinformationstag der Polizei in Darmstadt

Mit Blaulicht in die Zukunft“ – unter diesem Motto laden die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Südhessen auch in diesem Jahr zu einem Berufsinformationstag ein.

Interessierte bekommen die Möglichkeit am Samstag, den 05.Mai 2018, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr am Weißen Turm in der Ernst-Ludwig Straße, Fragen über einen der spannendsten und vielseitigsten Berufe überhaupt, beantwortet zu bekommen.

Die Einstellungsberater geben Informationen zum Bewerbungsverfahren, zu den Karrieremöglichkeiten und zum Einstellungstest.

Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei werden anwesend sein, um Tipps aus erster Hand sowie Einblicke in ihr Arbeitsfeld zu geben. Weiterhin werden Studierende der Hochschule für Polizei und Verwaltung an diesem Tag die vielfältigen Informationen ergänzen und über ihr aktuelles Studium berichten.

Gerne kann auch ein Blick in einen Streifenwagen erfolgen. Als weitere Einsatzmittel der Polizei stehen Segways bereit. Zudem wird ein Diensthundeführer mit seinem Hund zeitweise vor Ort sein.

Die Polizei lädt alle Interessierten zu einem Besuch am Stand in der Fußgängerzone herzlich ein und freut sich auf gute Gespräche bei hoffentlich schönem Wetter.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen