Vortrag: Behandlung von Grauem Star und Makuladegeneration

Der Graue Star ist weltweit die Hauptursache der Blindheit. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind etwa 40 Millionen Menschen blind, davon allein 17 Millionen aufgrund eines Grauen Stars. Der Graue Star betrifft ganz überwiegend ältere Menschen. Die genaue Ursache des sog. Altersstars ist bis heute nicht geklärt, man nimmt jedoch meist einen krankhaft veränderten Linsenstoffwechsel an. Über diese und weitere Ursachen sowie Behandlungsmöglichkeiten des Grauen Stars und der Makuladegeneration (AMD), eine Erkrankung der Netzhaut, spricht Priv. Doz. Dr. Volker Hessemer in seinem Vortrag.

Die Veranstaltung findet am 2. Mai 2018 um 18 Uhr im 5. Stock (Raum 569) des Marienhospitals statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.