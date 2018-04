3:1- Souveräner Heimerfolg der Lilien

Ganz wichtiger Dreier: Die Lilien schlagen Union Berlin am Samstag (28.04.18) dank eines dominanten Heimauftritts verdient mit 3:1 (3:0). Holland (12.) und Platte (22., 35.) stellten die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg. Durch das neunte ungeschlagene Spiel in Serie stellt der SV Darmstadt 98 zugleich den direkten Anschluss zu den vorderen Plätzen her. Zum ausführlichen Spielbericht…