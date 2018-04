„Besuch bei den Affen“ – Führung im Zoo Vivarium

Im Rahmen der „Darmstädter Exkursionen“ bietet der Zoo Vivarium am Samstag, 21. April 2018, eine Führung zum Thema „Besuch bei den Affen“ an. Tierpflegerinnen und Tierpfleger aus dem Affenrevier bieten einen Einblick in die Familienstrukturen und Lebensweisen der verschiedenen Affenarten, die im Zoo gehalten werden. Bei guter Witterung wird die Außenanlage der Totenkopfaffen besucht.

Die Führung beginnt um 10 Uhr. Treffpunkt ist vor der Zooschule im Schnampelweg 5. Der Eintrittspreis beträgt 5,50 Euro. Um telefonische Anmeldung unter 06151 / 13 – 46900 wird gebeten.

Bild: Zoo Vivarium Darmstadt

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt