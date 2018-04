Der BUND lädt ein zum Sonntagsspaziergang: Stadtnatur und Klimaanpassung

Hitzetage und Tropennächte sowie längere Trockenperioden nehmen in unserer Zeit ebenso zu wie Starkregen und Stürme. Beim zweistündigen Spaziergang durch Kranichstein am Sonntag, den 29. April 2018 um 14:30 Uhr werden Maßnahmen gezeigt, die die Folgen des Klimawandels mindern helfen. Erläutert wird auch, wie Grün in der Stadt zur Lebensgrundlage verschiedener Pflanzen und Tiere beitragen kann.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt.

Treffpunkt ist um 14:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Borsdorffstraße am Strahringer Platz.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.