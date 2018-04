Exhibitionist in der Straßenbahn – Polizei nimmt 56-Jährigen fest

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag (08.04.18) einen 56 Jahre alten Mann festgenommen, nachdem sich dieser entblößt hatte. Gegen 14.50 Uhr alarmierte eine Zeugin die Beamten. An einer Haltestelle in der Frankfurter Straße sowie anschließend in der Straßenbahn hatte sich ein Mann entblößt und sexuelle Handlungen an sich durchgeführt. Eine herbeigeeilte Polizeistreife nahm den 56-Jährigen schließlich fest. Gegen den Darmstädter wurde Strafanzeige erstattet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen