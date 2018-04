Linien F, H, KU: Umleitungen dauern weiter an

Die bestehende Umleitung der Linien F, H und KU wird in Richtung Luisenplatz noch bis zum 7. Mai 2018 andauern. Grund für die Verlängerung ist eine Verzögerung der Gleisarbeiten am Schlossgraben aufgrund der kalten Witterung.

Auf allen drei Linien entfällt die Haltestelle „Alexanderstraße/TU“, zusätzlich entfällt auf der Linie KU die Haltestelle „Pützerstraße“. In Richtung Oberwaldhaus, Kranichstein, bzw. TU-Lichtwiese werden die Haltestellen regulär angefahren.

Die geänderten Fahrpläne der Linien F, H und KU stehen auf www.heagmobilo.de zum Download bereit. Aktuelle Informationen und Abfahrtszeiten bietet auch die HEAG mobilo-App.

Quelle: HEAG mobilo GmbH