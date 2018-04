Ehestreit eskaliert

Am Donnerstag (05.04.18) kam es im Darmstädter Ortsteil Eberstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Grund hierfür war ein Ehestreit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, der um kurz nach 17:00 Uhr eskalierte. Dabei erlitt die 55-jährige Ehefrau eine schwere, aber nicht lebensbedrohliche Schnitt-/Stichverletzung. Sie wurde umgehend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 56-jährige Ehemann blieb äußerlich unverletzt. Das Tatmesser konnte sichergestellt werden. Wie es zu der Verletzung der Ehefrau kam, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen