Baumaßnahme in der Frankfurter Straße auf Höhe der Firma Merck

Die Firma Merck wird ab Freitag (06.04.) ab 18 Uhr bis Sonntag (08.04.18) auf der Frankfurter Straße auf Höhe des Werksgeländes eine Baumaßnahme mit halbseitiger Sperrung der Frankfurter Straße durchführen. Es handelt sich dabei um Restarbeiten des nahezu abgeschlossenen umfangreichen Umbaus des Straßenraumes, die witterungsbedingt Ende des Jahres 2017 nicht mehr ausgeführt werden konnten. Dabei wird im einstreifigen Streckenabschnitt der Frankfurter Straße eine spezielle Fahrbahnbeschichtung aufgebracht. Die Arbeiten können nur bei Sperrung eines Fahrstreifens durchgeführt werden und machen eine Baustellensignalisierung mit Gegenverkehrsregelung erforderlich. Um die verkehrlichen Auswirkungen der Maßnahme möglichst gering zu halten, wurden die Arbeiten in ein Wochenende der Osterferien verlegt.

Während der Arbeiten ist am Wochenende die Ausfahrt vom Hauptparkplatz der Firma Merck über die Kleine Frankfurter Straße nicht möglich. Die Baustelle mit Ampelregelung wird am Freitag (06.04.) um 18 Uhr eingerichtet und am Sonntag (08.04.18) gegen 20 Uhr beendet sein. Der Straßenbahnverkehr wird durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt und die Bauabteilung der Firma Merck bitten um Verständnis für mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen.