Griesheim: Vandalismus in Schulsporthalle – Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch (04.04.18) auf bislang nicht bekannte Weise durch eine Tür Zugang in die Großsporthalle der Gerhart-Hauptmann-Schule in der Goethestraße. In der Halle wurden anschließend eine Scheibe und mehrere Abtrennungen mutwillig beschädigt sowie Matten und weiteres Inventar verteilt. Zudem zerschlugen die Täter zahlreiche Flaschen im Gebäude. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155/8385-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen