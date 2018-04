Betrunkener Mann schlägt auf zwei Autos ein

Einen Sachschaden von über 1000 Euro hat ein betrunkener Mann am Dienstagabend (03.04.18) in der Heimstättensiedlung an zwei Autos angerichtet. Anwohner meldeten gegen 22.40 Uhr den Mann, der lautstark schreiend und randalierend durch den Kronstädter Weg lief. Mit der Hand schlug er auf die Heckklappe eines abgestellten Mercedes und verursachte eine Delle. Von einem weiteren Fahrzeug zerstörte er die Heckscheibe. Noch bevor die Polizei eintraf, konnten Passanten den Randalierer unter Kontrolle bringen. Der alkoholisierte 33-Jährige ließ sich auch nicht von den Polizeibeamten beruhigen, so dass er zur Verhinderung von weiteren Straftaten nach der Anzeigenaufnahme ins Polizeigewahrsam musste.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen