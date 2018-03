Steine auf Straße geworfen und Auto getroffen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Am frühen Donnerstagnachmittag (15.03.18) haben bislang Unbekannte Steine von einer Brücke auf die Straße „Martin-Luther-King-Ring“ in Fahrtrichtung Kranichstein geworfen. Der Polizei wurde der Vorfall gegen 13.45 Uhr gemeldet. Eine Zeugin berichtete, dass ihr Fahrzeug von einem Stein getroffen und an der Scheibe beschädigt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Werfern verlief bislang ohne Erfolg. Die Beamten des 3. Polizeireviers in Darmstadt sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und fragen: Wer hat zu dieser Zeit in Tatortnähe Verdächtiges wahrgenommen, Personen auf der Brücke beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliches wird unter der Telefonnummer 06151/969-3810 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen