Höhenrettung der Feuerwehr Darmstadt befreit Katze aus Müllbunker

Am Freitag (16.03.2018), um 06:25 Uhr, wurde die Feuerwehr Darmstadt in das Müllheizkraftwerk in der Otto-Röhm-Straße 19 alarmiert. In einem Müllbunker wurde durch aufmerksame Mitarbeiter des Betreibers eine hilflose Katze entdeckt.

Nach einer Ersterkundung durch die Einsatzkräfte, wurde die Höhenrettung der Feuerwehr Darmstadt hinzugezogen.

Die nachrückende Höhenrettungseinheit lies einen Höhenretter mit einem Tierrettungsnetz an einer Doppelseilsicherung in den ca. 3000 Kubikmeter großen Müllbunker ab. Dort konnte die Katze eingefangen werden. Der Retter und die Katze wurden mittels Flaschenzug aus einer Tiefe von ca. 10 Meter gerettet.

Die Katze wurde nach dem Einsatz unverletzt zur weiteren Versorgung an das Tierheim Darmstadt in der Siedlung Tann übergeben.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt