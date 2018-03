Wixhausen: Seniorin in Wohnung überfallen

In der Nacht zum Mittwoch (13.-14.3.18) ist eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Trinkbornstraße überfallen und ausgeraubt worden. Der Polizei in Darmstadt wurde diese Tat erst am späten Mittwochmorgen um kurz vor 10 Uhr bekannt. Ein Getränkelieferant meldete der Polizei den Vorfall, nachdem er die verletzte Frau antraf. Nach ersten Erkenntnissen drangen mindestens zwei Männer, in der Zeit zwischen 3 Uhr und 6 Uhr, über ein rückwärtiges Kellerfenster in die Wohnung der Darmstädterin ein und überraschten die Frau im Schlaf. Unter Androhung von Gewalt forderten sie ihre Wertsachen und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Während des Überfalls erlitt die Seniorin oberflächliche Verletzungen im Gesicht. Mit ihrer Beute, bei der es sich ersten Schätzungen nach um eine geringe Summe Bargeld handeln soll, flüchteten die Täter unerkannt.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe, zwischen der Brückengasse und der Hindemithstraße, beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen mit sachdienlichen Informationen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen