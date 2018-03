Nächtliche Straßenbauarbeiten

Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt lässt in der Nacht von Donnerstag, 15. März 2018, auf Freitag, 16. März 2018, in mehreren Hauptverkehrsstraßen Asphaltunebenheiten abfräsen. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten in den Nachtstunden erledigt. Folgende Straßen sind betroffen: die Eschollbrücker Straße Richtung Osten vor der Einmündung auf den Haardtring; die Kreuzung von Im Tiefen See und Otto-Röhm-Straße; die Landgraf-Georg-Straße vor dem Familienbad am Woog. Die Arbeiten werden jeweils rund zwei Stunden dauern. Anwohner werden im Hinblick auf eine mögliche Lärmbelästigung um Verständnis gebeten.